Drie voorstellingen Danscompagnie Tros 27 maart 2018

03u10 0

Alle dansers van Danscompagnie Tros gaven opnieuw het beste van zichzelf tijdens het jaarlijks familiefeest in cultuurcentrum De Steiger in Menen. Thema dit keer was 'Somewhere in Time'. "We maakten een reis door de tijd van de jaren 1800 tot nu", aldus voorzitter Luc D'Hondt. "Twee van de drie voorstellingen waren uitverkocht."





Er trad een 250-tal dansers op. Allerlei dansstijlen kwamen aan bod. Van kleuterdans, ballet en modern tot jazz, show en streetdance. Op de foto de nieuwe groep Showdance, vanaf het eerste middelbaar en onder leiding van lesgeefster Helena D'Hondt, tevens secretaris van Tros.





(DBEW)