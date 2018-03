Drie voorstellingen Danscompagnie Tros 01 maart 2018

02u42 0

Dit weekend geven alle dansers van Danscompagnie Tros opnieuw het beste van zichzelf tijdens het jaarlijks familiefeest in cultuurcentrum De Steiger in Menen. Thema dit keer is 'Somewhere in Time'. "We maken met dit optreden een reis door de tijd van de jaren 1800 tot nu", aldus voorzitter Luc D'Hondt. Er zijn drie voorstellingen. Op vrijdag 2 maart vanaf 20 uur treden de dansers vanaf het derde leerjaar op. Zaterdag 3 maart zijn er voorstellingen om 15 uur en 19 uur met alle dansers vanaf het tweede kleuter. Er zijn alleen nog kaarten voor vrijdagavond.





Kaarten voor volwassenen kosten 10 euro en 8 euro voor kinderen tot 12 jaar. De diverse teams repeteerden veel uren. Er treden een 250-tal dansers op. Allerlei dansstijlen komen aan bod. Van kleuterdans, ballet en modern tot jazz, show en streetdance. (DBEW)