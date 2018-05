Drie partijen bundelen krachten op één lijst OPEN VLD, POSITIEF PROJECT EN GROEN IN KARTEL NAAR DE KIEZER ERIK DE BLOCK

05 mei 2018

02u44 0 Wervik Open Vld, Positief Project en Groen vormen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober één lijst. "Voor alle duidelijkheid: we zijn geen nieuwe partij en gaan niet met een nieuwe naam naar de kiezer. We behouden onze drie namen", zegt lijsttrekker en schepen Bert Verhaeghe (Open Vld).

Open Vld maakte eerder al bekend dat Bert Verhaeghe lijsttrekker wordt en gemeenteraadsvoorzitter Ann Degroote op de tweede plek zal staan. Dat blijft ook zo in het kartel van Open Vld, Positief Project en Groen. Gemeenteraadslid Nino D'Hellem (Open Vld) krijgt de derde plaats. Nele Leroy (Positief Project) staat vierde, gewezen partijvoorzitter en gewezen gemeenteraadslid Marc Kino (Open Vld) vijfde. Lijstduwer wordt gemeenteraadslid Bart Pynket (Positief Project). Nieuwkomer ondernemer Steve Dejan (Open Vld) duwt mee de lijst. Pynket, aan zijn twaalfde jaar in de gemeenteraad, is tevreden met zijn plek. "Ik wilde bij Positief Project geen lijsttrekker meer zijn", klinkt het. "Van twaalf jaar roepen aan de zijlijn word je moe. De rode draad in heel het nieuwe verhaal is van Wervik een warme stad maken."





Dromen van zeven zetels

Open Vld telt in deze legislatuur drie zetels, Positief Project één. "We zullen in oktober tevreden zijn met vijf zetels, hopen op zes en dromen van zeven", aldus advocaat Bert Verhaeghe. "We willen met dit kartel onze stad beter maken en iedereen meekrijgen. Elke partij heeft haar eigen accenten. We hebben belangrijke gemeenschappelijke punten. Door onze krachten te bundelen, willen we nog meer wegen op deze stad." Een slogan heeft het kartel nog niet. Open Vld, Positief Project en Groen halen voor hun gedeelde lijst de mosterd in Mechelen, waar deze drie partijen de stad besturen. Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen) bracht in de Tabaksstad, waar hij trouwens opgroeide, de drie partijen samen.





Burgemeester Youro Casier (sp.a) zal de strijd moeten aangaan met lijsttrekker van de stadslijst Bert Verhaeghe. "Want ik wil burgemeester worden", benadrukte Bert Verhaeghe gisteravond. "Er zal een goede verkiezingsstrijd zijn. Meer dan ooit. Ik ben overtuigd dat het een faire strijd wordt. Geen toestanden zoals in Antwerpen."





Vraag is of de huidige coalitie van sp.a-N-VA-Open Vld er nog zes jaar bij zou doen. "Op vandaag is er geen reden om van partner te veranderen, we werken goed samen", benadrukt Verhaeghe.





Het nieuwe kartel maakte ook de krachtlijnen bekend. De leden gaan voor een warme, aantrekkelijke stad waar iedereen meetelt en kansen krijgt. Het is de ambitie om van Wervik een groene, milieuvriendelijke en leefbare stad te maken.