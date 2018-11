Drie generaties Bulckaen op de planken 08 november 2018

02u23 1 Wervik De toneelgilde Onder Ons brengt in de polyvalente zaal van Ter Linde acht voorstellingen van Iep, naar het kinderboek van Joke van Leeuwen.

De tekst is herwerkt door regisseur Lore Waignein. Het gaat om een voorstelling in samenwerking met het kinder- en jeugdkoor Papageno. Met Karel Bulckaen, zijn zoon Jan en zijn kleinzoon Bas staan er drie generaties op de planken.





Er zijn acht voorstellingen omdat er maar 120 mensen per voorstelling kunnen zitten. Drie generaties Bulckaen op de planken maakt het uiteraard speciaal. "Dat is eens aangenaam", zegt Karel Bulckaen (82). Hij is ere-voorzitter van Onder Ons en regisseerde meermaals de Heksenstoet in Beselare. "Samen met Dré Pille zit ik te kaarten in het Horstel, een hotel om te herstellen. Ik vind het zeer aangenaam om zo'n kleine rol te spelen. Zo blijf ik jong. En ik voel me ook echt jong."





Peter

Drie generaties Bulckaen op de set bij Onder Ons blijkt wel geen primeur. "Heel lang geleden stond Karel op de planken met zijn andere zoon Peter en zijn kleinzoon Cézar", aldus voorzitter Patrick Rozé. "Voor Peter lukte het niet om nu mee te doen omwille van zijn drukke agenda. Naast de opnames voor de soap Familie op VTM speelt hij ook toneel voor Het Prethuis en De Komedie Compagnie."





De voorstellingen gaan door vrijdag 9 november om 20 uur, zaterdag 10 november om 15 uur, zondag 11 november om 17 uur, vrijdag 16 november om 20 uur, zaterdag 17 november om 17 en 20 uur, zondag 18 november om 15 en 18 uur. Tickets kosten 8 euro via www.ktoog.be/reservatie. (DBEW)