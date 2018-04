Drie dj's in De Bierpompe 12 april 2018

'Dansen Dansen @ jeugdhuis De Bierpompe is terug en het wordt grootser dan ooit tevoren'. Zo kondigt het jeugdhuis de komende activiteit vrijdagavond vanaf 20 uur aan. Er komen drie dj's draaien.





BBeats mag de spits afbijten. Hij is een jonge dj uit Wervik die zal bewijzen wat hij in zijn mars heeft. Daarna volgt Shaman (Dylan Hoornaert). De afgelopen twee jaar was hij met veel succes de afsluiter op Rock Op Het Plein. Het niet te missen feestje eindigt met PJ & Midas. Dit duo zijn geen onbekenden meer in de streek. Ze staan op elke grote fuif in Ieper en regio.





De toegang is gratis. (DBEW)