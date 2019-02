Dossier rond ontslagen stadsingenieur terug naar af: Raad van State geeft stadsbestuur nu toch gelijk, maar ondertussen zit hij nog altijd thuis en wordt hij betaald Erik De Block

16 februari 2019

14u54 2 Wervik De zaak rond de Wervikse stadsingenieur Stephan Deblaere heeft een zoveelste wending gekregen. De gemeenteraad had de stadsingenieur begin mei 2015 ontslagen omdat hij minstens dertien paar veiligheidsschoenen had besteld op kosten van de stad, maar die voor privégebruik droeg. Hij ging in beroep tegen deze tuchtsanctie, waarna de ‘Beroepscommissie voor Tuchtzaken’ begin november 2015 de beslissing van de gemeenteraad vernietigde. Maar nu heeft de Raad van State die beslissing van de beroepscommissie vernietigd. Terug naar af dus. Ondertussen zit Deblaere nog altijd thuis en wordt hij doorbetaald door het stadsbestuur.

Tussen 2010 en 2014 zou stadsingenieur Stephan Deblaere minstens dertien paar veiligheidsschoenen besteld hebben. Deblaere was eerder ook al eens in opspraak gekomen, onder andere met het privégebruik van een stadsvoertuig en handelingen in staat van dronkenschap tijdens en na een receptie georganiseerd door de stad Wervik. De gemeenteraad had hem daarvoor eind juni 2013 al eens een tuchtstraf opgelegd en had hem voor acht dagen geschorst. Maar na de zaak rond de veiligheidsschoenen was de maat vol voor het stadsbestuur en het ontsloeg de stadsingenieur. Hij ging echter in beroep. De ‘Beroepscommissie voor Tuchtzaken’ oordeelde dat de feiten onbewezen waren en zag geen enkele reden om de stadsingenieur te ontslaan. “We zijn altijd al overtuigd geweest van ons gelijk”, reageerde zijn advocaat Wim Vandenbussche destijds. “Mijn cliënt werd beschuldigd van privégebruik van een paar veiligheidsschoenen, maar daar klopte niks van. Bovendien was de straf ook buiten alle proportie.”

Overheidseigendommen gebruiken voor privédoeleinden

In november 2015 begon Stephan Deblaere (59) opnieuw te werken. Echter niet voor lang. Het schepencollege besloot een maand later de stadsingenieur op non-actief te zetten en hem gedurende twee jaar door te betalen om thuis te blijven. Ondertussen stapte de stad ook naar de Raad van State te stappen om de uitspraak van de Beroepscommissie voor Tuchtzaken te betwisten. Dat arrest is er nu. “De Raad van State heeft ons gevolgd omdat het de motivering van de beroepscommissie onvoldoende vindt”, reageert burgemeester Youro Casier (sp.a). “Het gaat om lage veiligheidsschoenen die het uitzicht hebben van gewone schoenen en perfect gebruikt kunnen worden voor dagelijks gebruik”, staat er te lezen in het arrest. “Het gaat om een onverantwoord aantal lage veiligheidsschoenen, waarvan minstens het grootste deel moet beschouwd worden als privé-uitgaven die worden verhaald op de stad Wervik en het gebruik van overheidseigendommen voor privédoeleinden. De stadsingenieur bestelde een deel van die schoenen bovendien toen de financieel beheerder, de stadssecretaris en de schepen van Financiën op verlof waren.”

“De beroepscommissie moet nu opnieuw een beslissing nemen en die extra motiveren (een standaardprocedure, nvdr). Voorlopig kunnen we allen maar die nieuwe beslissing afwachten”, zucht burgemeester Casier. “Op het einde van de rit kan het ontslag bevestigd worden en moeten we de ingenieur niet meer betalen, wat nu nog wel gebeurd. Al hij krijgt nu niet meer zijn volledige loon uitbetaald, wat die eerste twee jaar wel het geval was.”