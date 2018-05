Dorpshuis Ter Hand op tijd klaar voor Koolzakommegang 22 mei 2018

Heel goed nieuws voor de organisatoren van Koolzakommegang op Ter Hand: de wijkfeesten komend weekend kunnen doorgaan in het gloednieuwe Dorpshuis. Dat werd beloofd door het stadsbestuur en de timing werd uiteindelijk gehaald. Vrijdagavond maakten de sponsors en vrijwilligers in primeur kennis met de nieuwbouw. Later volgen nog de omgevingswerken. De buitenaanleg en de binneninrichting worden afgewerkt na de wijkfeesten. De officiële opening volgt pas in september. "Er is tot vrijdagmorgen gewerkt aan het polieren van het beton buiten", aldus eerste schepen Belinda Beauprez (N-VA). "Het sanitair en de bar kunnen worden gebruikt. Een pluim ook voor onze stadsambtenaren. De opening in de muur achteraan zorgt voor voeling met het landschap. Nu moeten we nog op zoek naar een naam. We zullen de inwoners van Ter Hand inspraak geven en eventueel uitpakken met een wedstrijd. Nu heeft iedereen het over 't schooltje." De gewezen wijkschool en kapel in de Magerheidstraat werd vorig jaar afgebroken. "Met pijn in het hart, want 't schooltje was het referentiepunt van Ter Hand", aldus Frans Degrande van het Koolzakcomité. "Maar de nieuwbouw zal ook harten veroveren." (DBEW)