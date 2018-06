Donkerstraat afgesloten na roekeloos verkeer 08 juni 2018

02u56 0 Wervik De Donkerstraat blijft voorlopig afgesloten. Dat komt omdat er in de centrumstraat met eenrichtingsverkeer roekeloos werd gereden. Enkel fietsers en wandelaars mogen er nog door.

Door de wegen- en rioleringswerken in de Sint-Medardusstraat moet verkeer omrijden. Dat doen ze vaak via de Donkerstraat. Het drukke kruispunt met de Koestraat is momenteel een bouwwerf. Aanvankelijk was er in de Donkerstraat alleen plaatselijk verkeer toegelaten en reden veel automobilisten via de straat en dan rechtsaf richting de Vrijdagmarkt. Maar vooral veel Fransen gebruikten ook die route richting Wervicq-Sud. Op de gemeenteraad bracht de oppositiepartij CD&V het onderwerp ter sprake. "We vragen dat het bestuur een actievere rol speelt en zorgt voor duidelijke en veilige omleidingswegen tijdens de belangrijke werken die de toegangswegen tot het centrum van de stad afsnijden", aldus Tom Durnez. "Iedereen maakt wel eens fouten, maar ze mogen zich niet steeds herhalen. Deze legislatuur heeft men in Wervik op het vlak van mobiliteit echt geen lessen geleerd uit het verleden. Steeds weer loopt het fout bij ingrijpende wegeniswerken." Schepen van Mobiliteit Sanne Vantomme (N-VA) merkte op dat de aannemer verantwoordelijk is voor de signalisatie.(DBEW)