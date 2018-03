Doek valt over Two Raiders Run VZW ORGANISEERDE 28 JAAR ACTIVITEITEN VOOR ANDERSVALIDEN ERIK DE BLOCK

07 maart 2018

02u29 0 Wervik Na 28 jaar is het doek gevallen over de vzw Two Raiders Run, die diverse activiteiten voor jongvolwassen andersvaliden organiseerde. Het bestuur stopt er nu mee, met pijn in het hart. "Er is niemand die het wil overnemen", aldus voorzitter Jean-Luc Masureel.

De kern van het bestuur bestaat uit voorzitter Jean-Luc Masureel, zijn echtgenote Daniëlla De Busschere (public relations) en hun dochter Valérie (secretariaat). "Er is niemand die het wil overnemen", zegt Masureel (67). "We worden ook allemaal ouder en deze organisatie draait helemaal op haar vrijwilligers. Het hele jaar door was het werken geblazen; we verkochten zelfs van deur tot deur nog koeken. Meer dan een jaar waren we bezig met het zoeken naar nieuwe krachten, we namen deze moeilijke beslissing dus zeker niet impulsief. Toch ligt het allemaal heel moeilijk."





Carnavalsfeest

In de stadszaal Oosthove vond zaterdag het carnavalsfeest plaats, waar burgemeester Youro Casier (sp.a) namens de organisatoren de beslissing bekendmaakte. "Jean-Luc en zijn echtgenote konden het zelf niet aan en vroegen me deze gevoelige taak over te nemen", aldus de burgemeester.





"Het is emotioneel geweest", zegt Jean-Luc. "We beleefden heel mooie momenten en willen die koesteren. Ondertussen ben ik over onze beslissing vele brieven aan het rondsturen. Aan het stadsbestuur, de verschillende serviceclubs die ons financieel hielpen, andere sponsors, de talrijke instellingen, het Rode Kruis en onze vele medewerkers."





Albert Valcke (71) uit Wervik was de man die meehielp zoeken naar oldtimers voor de rondrit in de regio. "Ik was al aan het uitkijken voor de volgende editie", aldus een verraste Albert gisteren. "Dat het nu over en uit is, wist ik niet. We hebben aan de Two Raiders Run altijd met plezier gewerkt en tekenden steeds present. Ieder jaar, rond dezelfde periode in mei, spraken we al onze kennissen aan; we moesten maar een seintje geven en ze kwamen af." "Het was een mooi evenement", vervolgt Valcke. "Het is altijd goed en vlot verlopen, maar ergens kan ik de beslissing ook wel begrijpen, want de organisatie heeft altijd heel wat voeten in de aarde gehad."





Eind deze maand, tijdens het verlengde paasweekend, valt het doek definitief over de Two Raiders Run. "Voor de achttiende keer gaan we dan vier dagen naar de Ardennen, met twintig andersvaliden van verschillende instellingen", zegt de voorzitter. "Eind dit jaar zullen we ten slotte onze vzw ontbinden."