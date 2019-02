Diverse controles op het zwaar vervoer Erik De Block

20 februari 2019

De lokale politie deed op verschillende plaatsen controles op het zwaar vervoer. Dat was onder meer het geval in de drukke Kruisekestraat. Er waren heel wat overtredingen op de tonnagebeperking, ook door buitenlanders. De politie ging over tot zestien onmiddellijke inningen. Daarnaast waren er ook nog andere vaststellingen. Zo werden acht vrachtwagenchauffeurs betrapt toen ze aan het stuur aan het bellen waren. Vier droegen hun gordel niet.

Er waren ook meerdere inbreuken op de rij- en rusttijden Tenslotte werden er ook vijf processen-verbaal opgemaakt wegens geen verzekering, geen keuringsbewijs en geen geldig rijbewijs.