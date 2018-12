Diverse activiteiten in zwembad Ter Leie Erik De Block

25 december 2018

Tijdens de Kerstvakantie vinden in het zwembad Ter Leie diverse activiteiten plaats.

Blikvanger donderdag 27 december van 14 tot 16 uur is het springkasteel Zeepaardje. Vrijdag 28 december van 14 tot 16 uur is iedereen welkom met opblaasbaar spelmateriaal om te spelen of om rustig te dobberen op het water. In de hal van het zwembad staat er een elektrische pomp om alles op te blazen. Zaterdag 29 december van 14 tot 16 uur is het tijd voor stoei- en plonsspelen. Met de waterloopmat en het klimtouw beleef je veel speelplezier. Zondag 30 december van 9 tot 11.45 uur is het zwembad een speelparadijs voor kleuters en peuters. Ze kunnen naar hartenlust spelen en ravotten of hun angsten overwinnen. Iedere zwemmer krijgt zondag een glaasje porto of fruitsap.

Tweede kerstdag 26 december is het zwembad gesloten. Ook volgende week van maandag tot en met woensdag.