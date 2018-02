Dinsdag 17de editie van Krokustocht 23 februari 2018

02u39 0

De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert komende dinsdag de zeventiende editie van de Krokustocht. Start en aankomst zijn voorzien in de stadszaal Oosthove in de Speiestraat. Er is vrije start tussen 8 en 15 uur.





De wandelaars hebben keuze uit drie afstanden: 6-12-18 kilometer. De kleinste afstand is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De Krokustocht is een ideale gelegenheid om in alle rust te genieten van het winterse landschap in en rond de Leievallei en het recreatie-eiland de Balokken. Er is een rustpost in de cafetaria van de Balokken. Deelname kost 1,10 euro voor leden van de wandelfederatie. Anderen betalen 1,50 euro. Info: 056/31 27 90.





De Wervikse Wandelsportvereniging organiseert dit jaar zeven wandeltochten. De Tabakstocht is de tweede in de rij. Vorige maand lokte de Gaperstocht in Geluwe 1586 wandelaars. (DBEW)