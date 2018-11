Dina Vansteenkiste (105) de oudste inwoonster 14 november 2018

02u24 0 Wervik In het woonzorgcentrum Ter Beke in Geluwe werd Dina Vansteenkiste 105 jaar en dat werd gevierd.

Twee keer eigenlijk. Eerst samen met de bewoners en dan enkele dagen later met het stadsbestuur, vrienden en kennissen. De eeuwelinge is de oudste inwoonster van Wervik. Ze is afkomstig van de wijk Ons Dorp in Menen en was getrouwd met Lucien Ostyn. Hij was destijds technieker bij gas- en elektriciteitsmaatschappij Gaselwest, waardoor ze regelmatig moesten verhuizen. Diana is de moeder van vier kinderen.





Daarnaast zijn er zeven kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Dina werd op haar veertiende grensarbeidster in Halluin. Daarna ging ze aan de slag bij De Witte Lietaer in Lauwe en later bij Tyber in Menen. Vijftien jaar geleden kwam Dina in Ter Beke wonen (DBEW)