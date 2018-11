Dieven beweren van De Watergroep te zijn voor ze binnenvallen 13 november 2018

De truc is intussen al lang niet nieuw meer, maar blijkbaar nog altijd populair. Dieven hebben gisteren hun slag proberen te slaan bij een bejaarde vrouw in de Stationsstraat. Een Franstalige man bood zich aan als iemand van De Watergroep die langskwam om het leidingwater te controleren. De nietsvermoedende vrouw liet hem binnen. Hij hield haar ongeveer een kwartier aan het lijntje. Plots rinkelde de deurbel opnieuw. Op het ogenblik dat de bejaarde vrouw de deur openmaakt, stormden twee mannen de woning binnen, in het Frans schreeuwend dat er zich een dief in de woning bevond. De bewoonster werd opzij geduwd. Achteraf, toen iedereen verdwenen was, bleek dat haar hele woning was doorzocht. Of er ook iets gestolen werd, is niet duidelijk. (VHS)