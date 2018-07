Dief steelt boeken uit bib door kaft eraf te trekken 07 juli 2018

Verbijstering bij het personeel van de stedelijke openbare bibliotheek toen bleek dat iemand enkele boeken had gestolen op een toch wel ongewone manier. Een onbekende had de kaft eraf getrokken en liep zo met de boeken naar buiten. Aangezien de kaft met de barcode bleef liggen, ging het alarm in de inkomhal niet af. "Het gaat om zo'n vier boeken en het opmerkelijke is dat het allemaal gaat om boeken over breien en naaien", aldus schepen Sanne Vantomme (N-VA). "Toch wel een trieste daad, boeken beschadigen om die te stelen. Het is blijkbaar de eerste keer dat zoiets in de bibliotheek is gebeurd. En zeggen dat je voor maar vijf euro lidgeld ontelbaar veel boeken gratis kan ontlenen." (DBEW)