Diamanten paren uitgenodigd in stadhuis 12 juni 2018

Het Atomium in Brussel bestaat zestig jaar en om dat te vieren werden alle koppels uit ons land die zestig jaar getrouwd zijn uitgenodigd op een receptie en een rondleiding in de trekpleister. Uit Wervik schreven negen diamanten paren zich in. De initiatiefnemers werden overdonderd door de grote respons en beslisten daarom dan maar de receptie af te blazen. Het stadsbestuur nodigde de jubilarissen dan maar uit in het stadhuis. Alleen Gilbert Titeca en Mauricette Morisse, Romain Vandaele en Monique Logie, Bernard Bonny en Yolande Adams gingen op de uitnodiging in. Er werden hun ook tickets voor de tentoonstelling 'Expo en Atomium 60 jaar' in het Brussels Design Museum overhandigd.





(DBEW)