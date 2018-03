Deze keer geen kampeerders aan De Graankorrel 21 maart 2018

02u24 0 Wervik Dit keer waren er geen ouders aan het kamperen op de parking aan vrije basisschool De Graankorrel. De voorbije vier jaar telkens wel.

Op de parking kampeerden vorig jaar zes ouders of grootouders. Ze deden dat om hun (klein)kind in te schrijven voor het volgend schooljaar in de peuterklas. Het kamperen bleek uiteindelijk echter niet nodig. Twee jaar geleden kampeerden er zelfs twaalf ouders en grootouders. "Het was te verwachten dat er nu niemand zou komen kamperen en ik ben er blij om", reageert directeur Christophe Verleene. "De jonge gezinnen uit de twee wijken in de buurt hebben hier al een kind op school. Ze kunnen voor een tweede kind genieten van de voorrangsregel die liep van begin maart tot half maart. Ook personeel van onze school kan van deze voorrangsregeling gebruik maken. De afgelopen jaren hadden we ook heel veel nieuwe leerlingen, hun broer of zus geniet nu dus ook van de voorrangsregeling. De reguliere inschrijvingen voor de nieuwe gezinnen zijn dinsdag gestart. Er is trouwens zeker nog plaats in de peuterklas over." (DBEW)