Derde wintereditie Camping Balokken Erik De Block

09 december 2018

17u57

Om de actie Music for Life van Studio Brussel te steunen, was er zaterdag voor de derde keer in dit keer regen en wind de wintereditie van Camping Balokken.

Ter hoogte van de cafetaria op het recreatie-eiland waren er optredens van het gemengd koor Asem’, het trio The Black Gasolines en Fheeta & The Westfrontband, een zeskoppige groep uit Ieper. Bij de eerste groep speelt Justin Bruggeman uit Kruiseke.

“Het weer zat niet mee, in het begin viel er heel wat regen”, aldus Dimitri Durnez. “Ondank het weer zijn we heel content over de opkomst. Chiro Jow zorgde voor een extra tent. Ze doen dat benefiet waarover we zeer tevreden zijn. Het was zeer geestig. Echt sfeervol. En de aanwezigen hadden allemaal genoeg dorst.” (lacht)

De opbrengst is dit keer voor Het Minnehuis in de Kruisekestraat. Het Minnehuis biedt dagondersteuning voor volwassenen met een beperking. Dit via artistieke, creatieve en huishoudelijke ateliers. Het behoort tot de vzw Vondels.

De wintereditie van Camping Balokken viel dit keer buiten de Warmste Week. “Omdat we met een aantal de komende twee weekends meespelen in de Wervikscha Revue”, legt Dimitri uit. “Het zou niet te combineren zijn.”