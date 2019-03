Derde keer De Lege Pulle tijdens Gent-Wevelgem Erik De Block

27 maart 2019

11u23 0 Wervik Ter gelegenheid van de doortocht van de klassieker Gent-Wevelgem zondag zorgt het comité ‘Geluwe ontdekt, ontdekt Geluwe’ voor het vijfde jaar op rij weer voor een mooi programma.

Twee jaar geleden koos het comité op vraag van de organisatoren van Vliegend Wiel Wevelgem met De Lege Pulle voor een originele naam. Vanaf 11.30 uur wordt in GC De Gaper het aperitief met hapjes geserveerd. Op het menu staat steak met verschillende sausen, frieten en aangepaste wijn, gevolgd door dessert met koffie. Er is doorlopend randanimatie voor jong en oud. Ondertussen zal op groot scherm de wielerklassieker te volgen zijn. Eerst komt de wedstrijd voor vrouwen elite voorbij. De organisatoren willen tijdens de doortocht zoveel mogelijk volk naar de dorpskom lokken.

Deelname aan De Lege Pulle kost 49 euro, eten en drinken tot 19 uur inbegrepen. Kinderen betalen 10 euro. Voor hen zijn er frieten met een frikandel. Er is ook weer een formule met alleen drank, van 14 tot 19 uur. Die kaarten kosten 23 euro. Het aantal plaatsen is beperkt. Kaarten in voorverkoop in cafés Sint-Krispijn, ’t Smiske, ’t Zwijntje en wijnen Ignace. Kaarten voor de tweede formule zijn alleen aan de deur te koop.