Derde editie van Jungle Beatz 26 april 2018

Zaterdag vanaf 21 uur vindt in zaal d'Arke in de Koestraat de derde editie van de fuif Jungle Beatz plaats. Het gaat om een organisatie van de Hernieuwers van KSA Grensvuur. Vijf dj's gaan er een beestige fuif van maken. Er worden opnieuw een cocktailbar, unieke lichtshow, special effects en vele acties voorzien. De line-up bestaat uit LOUIS XIV, Elemaids, DoNutz, Lsghn en Lclennert. Vanaf 17.30 uur tot 19.30 uur een kinderfuif met dj Ra!n. Tickets voor de kinderfuif kosten vier euro, één drankje en een hamburger inbegrepen. Ouders en familie mogen gratis binnen. Kaarten voor Jungle Beatz kosten in voorverkoop vier euro en zes euro aan de ingang. Voorverkoop in Sultan (Wervik), Bar Choc (Menen), 't Smiske (Geluwe), Charlie Brown (Ieper). (DBEW)