Demba sluit na bijna dertig jaar GARAGIST DIRK DEGRANDE GAAT MET PENSIOEN ERIK DE BLOCK

30 juni 2018

02u44 0 Wervik De alombekende garagist Dirk Degrande (61) gaat met pensioen. Garage Demba was donderdag voor de laatste keer open. Men kon er terecht voor banden, schokdempers, uitlaten, remblokken, ruitenwissers en trekhaken.

Dirk Degrande is voorzitter van mountainbikeclub De Raketmannen met leden uit de regio Wervik-Ieper en wil nu van het leven gaan genieten. Donderdagavond verrasten familie en vrienden hem tijdens een gezellig samenzijn in wijngaard De Valk in Kruiseke. Enkele uren later werd Dirk voor de tweede keer opa.





Dirk Degrande is de zoon van gewezen gemeenteraadslid Odon Degrande uit de Wervikstraat. Hij groeide op in een kroostrijk gezin van zes kinderen en trok eerst naar het VTI Sint-Lucas in Menen. "Ik begon te werken als chauffeur voor een firma in Kuurne", blikt Dirk in een ver verleden terug. "Ik moest auto-onderdelen gaan leveren bij groothandels en uitlaatcentra. Die depot in Kuurne werd evenwel gesloten."





In 1989 begon hij zelfstandig. Eerst wat verderop in de Ieperstraat, dichter bij de dorpskom. "Ik werkte daar in een kleine hangar en beschikte maar over één brug", vertelt Dirk. "Toen ik begon waren er misschien wel driehonderd verschillende uitlaten. Nu zijn er veel minder. De uitlaten zijn nu van een betere kwaliteit en de motoren zijn beter afgesteld."





Dirk 'Demba' Degrande werkte altijd alleen en staat bekend als doodeerlijk. "Ik was geen 'commerçant'", lacht Dirk. "Was het andersom geweest, dan had ik wellicht meer geld verdiend. In het begin maakte ik veel publiciteit en ik had klanten uit Ieper, Kortrijk, zelfs Brugge. Ik verkocht vooral uitlaten en nieuwe banden."





"Het was soms hard werken. Ik onderging een operatie aan mijn beide schouders. De laatste keer was ik omwille van de revalidatie lang gesloten. Dat ik stop, heeft niks met mijn schouders te maken. Ik zou graag nog wat genieten van het leven. Op vakantie gaan en in de tuin werken."





Via internet bestellen

De tijden zijn veranderd. Ook in de branche van Demba. "Nu is alles te koop op internet, maar daarom kan men het nog niet monteren", vertelt hij. "Er zijn er die op internet nieuwe banden bestellen en vragen om ze hier op te leggen. Als ik van iemand een fles wijn krijg, dan moet ik op café aan de patron toch ook niet vragen om ze uit te schenken."





Dirk is de vader van vier kinderen. Opvolgers zijn er niet. "Het is voor een hoop klanten spijtig dat ik stop", zegt Dirk. "Het is niet aan mij om te zeggen waar ze nu moeten gaan. Anderzijds ben ik content dat het gedaan is. Er waren klanten die niet geloofden dat ik zou stoppen. Daarom verwijderde ik deze week de meeste publiciteit. Een aantal klanten kwam langs met een attentie. Het mooiste bewijs dat ze mijn werk apprecieerden."