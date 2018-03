Deel groenonderhoud wordt uitbesteed 30 maart 2018

De stad gaat een deel van het groenonderhoud uitbesteden aan het maatwerkbedrijf Westlandia uit Ieper. Jaarlijks komt er te onderhouden oppervlakte openbaar domein bij. In het verleden koos men ervoor om dit op te vangen van half april tot eind oktober met drie voltijdse seizoenarbeiders voor de groendienst. Nu dus niet meer.





"Er werd een aanbesteding uitgeschreven en twee bedrijven dienden een offerte in", aldus schepen van Personeel Geert Bossuyt (sp.a).





De arbeiders van Westlandia zullen vooral actief zijn in Kruiseke op de wijk Hoogland, de John Edenstraat en de omgeving van het ontmoetingscentrum De Knippelaar. In Wervik gaan ze aan de slag in het nieuw deel van de Esdoornstraat en de Bourgondiëstraat. "Hun kerntaken worden het maaien van gras, het snoeien van hagen, het onderhoud van de beplanting en de aanpak van verhardingen", aldus schepen Bossuyt. (DBEW)