De Raketmannen zoeken nieuw (en vrouwelijk) bloed 03 mei 2018

Op zoek naar nieuwe leden organiseert mountainbikeclub De Raketmannen komende zaterdag een kennismakingsdag.

"We geven iedereen de kans om eens gratis te proeven van het mountainbiken", aldus penningmeester Stefan Nollet. Afspraak om 13 uur aan clublokaal De Macote in de Stationsstraat. De Raketmannen tellen momenteel iets meer dan 40 leden. "We willen graag 10 à 15 nieuwe leden", aldus Stefan.





Naast de initiatie mountainbiken is het dus ook om de ledenwerving te doen. "We zouden er graag jong bloed bij hebben en ook dames. Nu zijn er twee en het mogen er gerust meer zijn", zegt Stefan Nollet. "Die drempel om naar onze club te stappen, willen we weg. Er is trouwens ook een nieuwe regeling voor de inschrijvingen. Vroeger was er altijd begin december een inschrijvingsmoment. Nu is het doorlopend mogelijk om lid te worden."





Er is zaterdag keuze uit twee afstanden: 25 en 45 kilometer. "Eventueel rijden we in twee groepen, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen van de deelnemers. Het gaat niet om een uitgestippeld parcours. We begeleiden de groep dwars door de landelijke wegen, singletracks en bospassages. Een bevoorrading is voorzien."





Om een idee te hebben over het aantal deelnemers, wordt gevraagd om zich vooraf te registreren op de website. "Wie over geen mountainbike beschikt, geen probleem. We zorgen dat er een fiets klaar staat. Iedereen moet wel een helm dragen."





Inschrijvingen via deraketman@gmail.com. Info op de Facebookpagina of www.deraketmannen.be. (DBEW)