De Raketmannen organiseren kennismakingsdag mountainbiken 24 mei 2018

02u28 0

Op zoek naar nieuwe leden organiseerde mountainbikeclub De Raketmannen een kennismakingsdag. Dat lokte tien deelnemers. "We gaven iedereen de kans om eens gratis te proeven van het mountainbiken", aldus penningmeester Stefan Nollet. De Raketmannen tellen momenteel iets meer dan 40 leden. "We willen graag 10 à 15 nieuwe leden", aldus Stefan. "We zoeken jong bloed en willen ook meer vrouwen in de club. Nu zijn er maar twee en het mogen er gerust meer zijn."





De Raketmannen hebben een rijke clubgeschiedenis. Het begon allemaal in clublokaal café De Macote in 2002 met oud-wereldkampioen Filip Meirhaeghe als peter van de nieuwe club.





(DBEW)