De Molenhoek op de vlucht 28 juni 2018

02u35 0

Zaterdagavond is er traditioneel tijdens de Molenhoekfeesten een theater- of een verhalenavond.





Dit keer wordt het een speciale verhalenwandeling 'De Molenhoek op de vlucht' met verhalen van Molenhoekenaars die tijdens de Eerste Wereldroolog vluchtten richting Gooik (Vlaams Brabant). De verhalen worden verteld op de locaties waar ze zich hebben afgespeeld. De vertellers zijn Sylvia Cambier, Carlos Dewulf, Berten Larnout, Marcel Vandemaele en Katrien Vanderhaeghe.





En speciaal voor deze voorstelling komt uit Gooik een delegatie met onder meer hun burgemeester Michel Doomst (CD&V). Ze brengen archiefbeelden en een verhaal. Vertrek aan de tent om 19 uur, 19.30 uur, 20 uur en 20.30 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn vooraf te reserveren met vermelding van het gewenst startuur: 056/51.35.39 of 0471/40.38.10.





(DBEW)