De Leie zet volop in op renoveren 26 juli 2018

De sociale huisvestingsmaatschappij De Leie zet volop in op het renoveren van de huurwoningen. Het patrimonium bestaat uit zo'n 1.300 huurwoningen verdeeld over Geluwe, Wervik, Avelgem, Outrijve, Bossuyt, Mesen, Wijtschate en Kooigem. "De voorbije jaren werden reeds alle huurwoningen voorzien van dakisolatie en dubbele beglazing", zegt voorzitter Ann Degroote. "Negentig procent van onze woningen uit de jaren vijftig en zestig werden reeds volledig gerenoveerd. Momenteel is ook reeds zeventig procent van de woningen uit de jaren zeventig op dezelfde manier onder handen genomen."





Een grondige renovatie kost ongeveer 90.000 euro per woning. De Leie investeerde ook in nieuwe burelen in de maatschappelijke zetel in de Nieuwstraat in Wervik.





