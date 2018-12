De Leie pakt uit met een bewonersvergadering Erik De Block

30 december 2018

10u24 0

De huurders die wegens renovatiewerken noodgedwongen gaan moeten verhuizen, kregen ondertussen van de sociale huisvestingsmaatschappij De Leie een tweede brief.

Zoals zaterdag vermeld in deze krant kregen de huurders eerder een aangetekende brief. “De betrokkenen zijn uitgenodigd op een bewonersvergadering”, aldus voorzitter Ann Degroote (Open Vld) van De Leie. “Dan kunnen we naar hun vragen en wensen luisteren en samen naar een oplossing zoeken voor iedereen. Het is inderdaad niet leuk om de woning, waar men al zo lang woont, te moeten verlaten. “

“Er staan veel alleenstaanden met of zonder kind op de wachtlijst en ook kinderen van huurders die graag in hun ouderlijke wijk wensen te blijven wonen, maar zonder voldoende één en twee slaapkamerwoningen kunnen we hen dit niet aanbieden. Ook voor rolstoelgebruikers hebben we geen woningen en wensen dan ook rolstoelgebruikers een aangepaste sociale woning aan te bieden. Appartementen moeten het mogelijk maken dat huurders dichtbij hun eigen kinderen of kleinkinderen wonen en bij problemen snel kunnen worden geholpen door hun eigen familie.”

De Leie wil bestaande woningen ontdubbelen voor alleenstaanden. Het gaat om huizen op de wijken Dourdan (Geluwe) en De Riemeers. Ook in de Diederik Geerbodelaan kregen huurders slecht nieuws . De Leie wil na de renovatie 26 bijkomende huurwoningen realiseren.

In totaal werden 28 huurders aangeschreven: één in Geluwe, vijftien in Wervik en ook twaalf in Avelgem. De Leie zal zijn huurders een andere woning aanbieden. Er worden in totaal 49 woningen gerenoveerd. Er staan al 21 woningen leeg voor renovatie.