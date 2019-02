De Kruiseikse Toneelvrienden spelen zesmaal blijspel







Erik De Block

28 februari 2019

15u43 0 Wervik De Kruiseikse Toneelvrienden brengen in de parochiezaal achteraan vrije basisschool De Graankorrel gedurende twee weekends zes voorstellingen van het blijspel Santé Honoré.

Spelen mee: Luc Lernou, Frieda Pype, Jurgen en vader Ronny Rigole, Ghislain Verstraete, Mieke en Inge Vanmarcke, Nika Depypere en Tom Forrest.

Burgemeester Honoré en zijn vriend Oscar hebben weer eens ferm de bloemetjes buitengezet en zijn in een hachelijke situatie verzeild geraakt. Als de vrouw van Honoré dan onverwacht terugkeert van de zee en zoon Wim met raar nieuws en een vreemd liefje opduikt wordt de toestand nog erger. Ook de schoonouders komen hun zegje doen. Meid Mariette en agent Prosper hebben hun handen vol om de scheve situatie recht te zetten. Of het hen zal lukken?

Voor het decor zorgde Patrick Buyse. Voor klank en licht Johan Vuylsteker. Het grimeren gebeurt door Carine Forrest. De rolvoorzegging wordt verzorgd door Ludwina Pype. Ook voorzitter Annie Sarrazin, Thérèse Vantomme, Yanaika Devos behoren tot de medewerkers.

De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 1 en 8 maart om 20 uur, zaterdag 2 en 9 maart om 19 uur, zondag 3 en 10 maart om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 9 euro. Kinderen 3 euro. Telefonisch kan in het Kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat 056/31.34.34. Er zijn nog kaarten voor de zes voorstellingen.