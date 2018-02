De Kruiseikse Toneelvrienden spelen klucht 27 februari 2018

De Kruiseikse Toneelvrienden brengen in de parochiezaal achteraan vrije basisschool De Graankorrel gedurende twee weekends zes voorstellingen van de klucht 'Vieze Wieze'. Spelen mee: Anouchka Caillon, Luc Lernou, Frieda Pype, Jurgen en vader Ronny Rigole, Ghislain Verstraete en dochter Imke, Mieke Vanmarcke en Yanaika Devos.





De voorstellingen vinden plaats op vrijdag 2 en 9 maart om 20 uur, zaterdag 3 en 10 maart om 19 uur, zondag 4 en 11 maart om 15 uur. Tickets kosten in voorverkoop 8 euro en aan de ingang 9 euro. Kinderen 3 euro. Telefonisch bestellen kan in het Kantoor Forrest in de Nachtegaalstraat 056/31.34.34. Er zijn nog kaarten voor de zes voorstellingen.





