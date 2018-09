De Krispijnpikkers vieren kampioenen 06 september 2018

02u32 0

Dartsclub De Krispijnpikkers heeft in het clublokaal de kampioenen gehuldigd. Bij de heren was de titel voor het vierde jaar op rij voor Eric Rommelaere. Voorzitter Wim Casier werd tweede. Rudy Vandenbroucke eindigde derde. Bij de dames was de titel voor het vijfde jaar op rij voor Lieve Rommelaere, de zus van Eric. De dartsclub was toe aan het zesde seizoen en telt vijftien leden. Voor het clubkampioenschap wordt elke derde zaterdag van de maand gespeeld in de zaal van café Sint-Krispijn in de Ieper-straat. De eerste speeldag is op 15 september. Nieuwe leden zijn welkom.





(DBEW)