De Krasselaars huldigen kampioenen 24 januari 2018

Kaartersclub De Krasselaars verzamelde in lokaal café Bristol voor de kampioenenhuldiging. Ook het stadsbestuur was aanwezig. De titel bij de dames ging naar Jeannine Lepercq. Bij de mannen won Jean-Marie Degryse. Op de tweede plaats eindigde Willy Mareel. Derde werd Roland Vandecasteele. De kaartersclub telt 30 leden, die elke derde zaterdag van de maand voor het clubkampioenschap spelen. In juli en augustus ligt de competitie stil.











(DBEW)