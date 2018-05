De Kouter Kids steunen De Vlier 23 mei 2018

De Vlier, een basisschool voor buitengewoon onderwijs, in de Guido Gezellestraat van vzw De Kouter Kids uit Kortrijk, krijgt een schommelnest voor de kleinsten en tien fietsen voor klein en groot.





De fietsen werden al gebruikt tijdens de fietsklassen, een week lang in Heuvelland. De vzw De Kouter Kids Kortrijk is een vereniging die zich inzet voor kinderen die het geluk niet hebben een echte thuis te hebben. Eerder ontving De Vlier ook al speeltoestellen.











(DBEW)