De Kazerij krijgt Gwendolyn Rutten op bezoek 19 juli 2018

02u24 0 Wervik Nationaal Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten heeft gisterenvoormiddag, samen met leden van de Wervikse afdeling, kaasmakerij De Kazerij bezocht. Die is bekend van de succesvolle kazen Flandrien.

Rutten genoot van een rondleiding door zaakvoerder Jan Desmet en echtgenote Helga Deloof. "Ze was onder de indruk van de warme ontvangst", zegt schepen en lijsttrekker Bert Verhaeghe. "Dat we in Wervik kozen voor De Kazerij, en bijvoorbeeld niet het Nationaal Tabaksmuseum, heeft zo zijn reden. De kaasmakerij is een mooi voorbeeld van drie generaties ondernemerschap en hoe ondernemen in onze stad op een hoog niveau mogelijk is. Bovendien gaat het om een lokaal product, want de melk voor de kaas komt van bij onze boeren. Onze nationale partijvoorzitter was onder de indruk. Het was een inspirerend bezoek." Het was de eerste keer dat Gwendolyn Rutten een kaasmakerij bezocht. Ze toonde zich erg geïnteresseerd en liet zich ontvallen dat ze graag kaas lust. Op het einde van haar bezoek kreeg Rutten ook Flandrien mee. Aanvankelijk was ook nog een bezoek aan de Leieboorden voorzien, maar uit tijdgebrek lukte dat uiteindelijk niet. (DBEW)