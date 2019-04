De Graankorrel krijgt subsidies voor verbouwingen in twee vestigingen Erik De Block

01 april 2019

10u58 0 Wervik Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de huursubsidies voor twee bouwdossiers in vestigingen van vrije basisschool De Graankorrel in Wervik goedgekeurd.

In de Magdalenastraat worden de refter en de grote woning aan de straatzijde verbouwd. Daar woonden vroeger de Broeders Maristen. In totaal krijgt de school hiervoor bijna een miljoen euro subsidies.

In de vestiging in Kruiseke wordt de turnzaal vernieuwd en is een subsidie van 82.000 euro toegekend. Huursubsidies bieden scholen de kans om te moderniseren en uit te breiden.