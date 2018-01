De Graankorrel heeft nieuwe kleedkamers en leraarskamer 02u28 0 Foto Vanthuyne Directeur Luc Beyens in de nieuwe leraarskamer van De Graankorrel.

Vrije basisschool De Graankorrel afdeling Magdalenastraat beschikt over een nieuwe leraarskamer. Daar was vroeger een technologieklas. Voor de jongens en meisjes zijn er nu vlak bij de turnzaal ook extra aparte kleedkamers om te gebruiken voor en na de turnlessen. De leraarskamer was lang geleden ingericht in waar zich vroeger het zesde leerjaar bevond. "Nu zijn er daar klassen, want er was een tekort. De leraarskamer is verhuisd naar de televisiezaal", zegt directeur Luc Beyens. "Ondertussen zijn we een masterplan aan het bekijken. We hebben ideeën, maar moeten het nog verfijnen." Intussen heeft de school ook gepolst naar subsidies bij het ministerie van Onderwijs. "Ik zou willen de refter uitbreiden zodat de leerlingen iets comfortabeler kunnen zitten. Elke dag zit de refer stampvol, met zo'n 150 kinderen . We willen de totale renovatie ook koppelen aan investeringen zoals isolatie om te besparen op de energiekosten. Het dak van de overdekte speelplaats is lek en moet worden hersteld en dat gaat enorm veel geld kosten." (DBEW)