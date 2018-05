De Graankorrel breidt uit in oude pastorij 19 mei 2018

De gewezen pastorij in Kruiseke wordt momenteel verbouwd en zal worden gebruikt door vrije basisschool De Graankorrel, waar er een plaatsgebrek is. De dorpsschool telt 230 leerlingen. Op het gelijkvloers komen twee klaslokalen voor de peuters en het eerste kleuter en op de eerste verdieping worden kantoorruimtes ingericht. Er komt verder ook een vergaderzaal en sanitaire ruimte. "In deze school gaat dit om de grootste investering in jaren", aldus coördinerend directeur Christophe Verleene. We komen uit op een totaal bedraag van 855.000 euro. We kregen van de overheid huursubsidies." De vzw Parochiale Werken kocht de leegstaande pastorij aan de kerkfabriek Heilig Hart. "Voor onze peuters gebruiken we hier wat verderop ondertussen al zeven jaar het lokaal van de buitenschoolse kinderopvang Sloeber", zegt de directeur.





De voorgevel en ruimtes worden behouden. Naast het pand komt er een extra aanbouw in beton. Architecten Bruno en zoon Jelle Carpentier van het studiebureau Studar uit Menen zorgde voor het ontwerp. Achteraan komt er in een oase van groen een echte belevingsspeelplaats. Hiervoor zorgen ouders Peter Vercruysse, Cédric Tandt en Jorry Berghe met hun expertise voor advies. In de tuin zijn de bomen met karakter behouden. De bijgebouwen zijn afgebroken. De renovatie moet volledig klaar zijn tegen september volgend jaar. (DBEW)