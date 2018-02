De Casinovrienden behouden één schietstand 13 februari 2018

Door de nieuwbouw voor de kleuters van vrije basisschool De Graankorrel in Geluwe moet één van de twee schietstanden van de Casinovrienden tegen de vlakte. Tom Durnez (CD&V) vroeg op de gemeenteraad of er al een oplossing is voor deze club. "Het bestuur werd bij alle besprekingen over de nieuwbouw voor de school betrokken", zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). "De Casinovrienden beschikken in sportcentrum Ter Linde over een schietstand van 10 meter en die wordt wel behouden. De tweede schietstand is voor 25 en 50 meter. Elders een nieuwe locatie vinden, wordt zeer moeilijk omwille van het bekomen van een milieuvergunning. Ik weet dat er gesprekken zijn geweest met de Sint-Barbaraschutters in 't Kapittel in Wervik waar de leden van de Casinovrienden terecht kunnen op de 50 meter. Mogelijkheid op 25 meter is er daar niet." (DBEW)