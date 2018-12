De Bristoltrappers huldigen vier kampioenen Erik De Block

13 december 2018

Wielertoeristenclub De Bristoltrappers huldigde de kampioenen. Karl Vanpeteghem is de clubkampioen van de A+-ploeg. Hij telde ook de meeste aanwezigheden. Op de tweede plaats eindigde Ricky Verfaille voor Jonas Vanhulle. Bij de A-ploeg is Mario Deckmijn al voor de vierde keer kampioen. De tweede plaats ging naar Jean-Pierre Delvael voor Martin Vantomme. Bij de B-ploeg ging de titel naar Randy Verfaille. Hij werd verschillende jaren tweede. Filip Jacobs werd tweede voor Luc Brouckaert

Ann Deleu is kampioen van de C-ploeg voor de uittredende kampioen Bettina Cousin en Marc Denorme. WTC De Bristoltrappers bestaat al 45 jaar en werd om die reden ontvangen in het stadhuis. Erevoorzitter Daniel Vens (79) is nog de enige stichter. Samen met zijn echtgenote Mireille Verfaille werd hij ook gehuldigd. De Bristoltrappers tellen liefst 68 leden. Clublokaal is café Bristol waar uitbaters Stephaan Logie en Marivon Nuytens eind deze maand stoppen.