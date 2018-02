De Bristoltrappers eren drie clubkampioenen 07 februari 2018

Wielertoeristenclub De Bristoltrappers heeft de kampioenen in de kijker gezet. Andy Geiregat is de clubkampioen van de A-ploeg. Op de tweede plaats eindigde Mario Deckmijn voor Ricky Verfaille. Bij de B-ploeg is Filip Jacobs kampioen. De tweede plaats ging naar Randy Verfaille voor voorzitter Rusty Debergh.





Bettina Cousin is kampioen van de C-ploeg voor Dany Vantomme en Ann Deleu. Andy Geiregat en Mario Deckmijn waren elke zondag van de partij. Opmerkelijk: van de damesploeg reden clubkampioen Bettina Cousin, Ann Deleu en Det Dekeersmaecker de col Alpe d'Huez op. WTC De Bristoltrappers bestaat 44 jaar en telt 66 leden. Erevoorzitter is Daniel Vens (78). Het clublokaal is café Bristol.





(DBEW)