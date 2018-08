David Galle en Bluelink op Mith Fest 31 augustus 2018

02u29 0

Traditioneel vinden tijdens de twaalfde editie van het gratis Mith Fest in dit keer de Fobbestraat in Kruiseke de optredens op twee podia plaats. Les Ecouteurs mag om 14.40 uur de spits afbijten. Daarna volgen Escape Elliot (15.15 uur) en Anke (15.55 uur). Met stand-up comedian David Galle (16.30 uur) komt alvast een bekende naam. Hij groeide op in Wervik en woont in Brugge. The Definitivos spelen om 17.05 uur. Daarna volgen Maribold & The Moonkilling Melodies, The Black Gasolines, George Dylan, Cheap Sunglasses en Galine. Nadien is het de beurt aan de vijfkoppige Wervikse band Bluelink (22 uur) en Fheeta & The Westfront Band (22.55 uur). Vooraleer de afterparty met dj Dim (0.30 uur aanvangt is er nog een optreden van Low Estates. Er komt ook een uitgebreid luik 'kunst' aan bod. (DBEW)