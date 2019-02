Danscompagnie Tros treedt op in Mater Amabilis Erik De Block

21 februari 2019

14u10 0 Wervik Voor het vierde jaar op rij werd Danscompagnie Tros uitgenodigd door het woon- en zorgcentrum Mater Amabilis in de Sint-Jorisstraat in Wervik om een optreden te verzorgen voor de bewoners.

Zo’n zeventig dansers van de verschillende groepen tekenden present en de ouderen genoten uiteraard met volle teugen van de dansjes. “Het was alweer een geslaagd optreden van een uur”, zegt voorzitter Luc D’Hondt. “Dat optreden valt enkele dagen na ons familiefeest in De Steiger in Menen ideaal want de kledij daarvan is nog beschikbaar.”

Van 5 tot en met 11 mei is er in De Pionier een opendeurweek waarbij de lessen gewoon plaatsvinden en iedereen een kijkje kan komen nemen. Een ander initiatief van 20 tot 26 mei is dan de ‘vriendjesweek’ waarbij de dansers vrienden of vriendinnetjes mogen meenemen naar de lessen.

Danscompagnie Tros neemt eind juli weer deel aan de Heksenstoet in Beselare en gaat normaliter volgend jaar tijdens de Paasvakantie naar Los Angeles om er deel te nemen aan een wedstrijd en workshops.