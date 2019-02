Danscompagnie Tros in de prijzen op discowedstrijd Erik De Block

19u01 2 Wervik Danscompagnie Tros heeft met verschillende teams en duo’s deelgenomen aan een discowedstrijd in Zottegem en viel verschillende keren in de prijzen.

Re-Act behaalde de tweede plaats in de categorie ‘formation junioren intermediats’, X-act werd derde in de categorie ‘formation adults advanced’. Choreografen Elise Simoens en Laura Vandebuerie leverden met beide groepen alvast knap werk. Sita Devlaminck van X-act was de grote pechvogel. Ze blesseerde zich tijdens de wedstrijd, moest naar het ziekenhuis en zit nu in het gips.

Naast die twee podiumplaatsen was er ook een vierde plaats voor Artefact in de categorie ‘smallgroup adults beginners’. Het was de eerste deelname sinds lang. Amber Delecourt en Maëlle Parmentier eindigden tweede in de categorie ‘adults intermediats’. Het duo Léana Deneulin en Amelia Vanderhaeghe werd derde in de categorie ‘adults beginners’. Het was na lange tijd hun eerste deelname. Solo haalde Maëlle Parmentier de halve finale bij de ‘adults beginners’. Solo bij de ‘adults intermediats’ eindigde Amber Delecourt vierde.

Het jaarlijks familiefeest vindt weer plaats in CC De Steiger in Menen op zaterdag 16 februari om 15 uur en om 19 uur en zondag 17 februari om 15 uur. Thema is dit keer enkele dagen na Valentijn ‘Tros in Love’. “Het kleuter, het eerste en tweede leerjaar dansen voor het eerst de drie voorstellingen mee. In totaal treden bijna driehonderd dansers op”, zegt voorzitter Luc D’Hondt.