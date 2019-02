Danscompagnie Tros drie keer in uitverkochte zaal Erik De Block

18 februari 2019

16u04 0

Het jaarlijks familiefeest van Danscompagnie Tros uit Wervik vond plaats in CC De Steiger in Menen. Zaterdag waren er twee voorstellingen en zondag één. Thema was dit keer ‘Tros in Love’, verwijzend naar Valentijn. “Het kleuter, het eerste en tweede leerjaar dansten voor het eerst de drie voorstellingen mee. In totaal traden bijna driehonderd dansers op”, zegt voorzitter Luc D’Hondt. De drie voorstellingen waren uitverkocht.