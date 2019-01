Dance Rouge treedt op in De Knippelaar Erik De Block

15 januari 2019

15u20 0

In een uitverkocht GC De Knippelaar in Kruiseke heeft dansschool Dance Rouge twee mini-optredens georganiseerd om geld in te zamelen voor het groot optreden in mei in ’t Forum. De opbrengst wordt geïnvesteerd in kledij en materiaal. Voor veel dansers was het een eerste podiumervaring.

Dance Rouge is ondertussen bezig aan het tiende seizoen. De school is destijds begonnen met twee groepen, maar telt er ondertussen elf. De danslessen vinden plaats in sportcentrum De Pionier. Meer info over Dance Rouge op 0472/46.46.42.