Daling van het aantal leefloners 11 mei 2018

02u45 0

Het aantal leefloners daalt. Dat maakte OCMW-voorzitter Sonny Ghesquière (sp.a) bekend. "Van 64 in 2012 tot nu 51. We zetten ook in om leefloners te werk te stellen om zo hun eigen leven in handen te nemen. Zomaar iets ontvangen om niets voor te doen, vind ik kort door de bocht. Door een 'maatschappelijk werker nazorg' worden deze leefloners verder opgevolgd. In de loop van vorig jaar ging dat om 22 mensen. Door een doorgedreven begeleiding slaagden zes leefloners erin om ergens bij een private werkgever een contract te bemachtigen. Drie mensen vonden tijdelijk werk en nog eens drie zijn ondertussen gestart met een langdurige beroepsopleiding." (DBEW)