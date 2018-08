Dag van 't Muziek met optredens en streekbieren 25 augustus 2018

02u40 0

De jaarlijkse Dag van 't Muziek vindt sinds vorig jaar niet langer plaats op zondag. De werkgroep van de harmonie Sint-Cecilia koos voor een volledig nieuw concept. Na een positieve evaluatie vindt de volgende editie vandaag plaats op de speelplaats van vrije basisschool De Graankorrel in de Beselarestraat. Op het gezellige terras worden vanaf 14.30 uur pannenkoeken, taart en koffie geserveerd. Om 15 uur treedt de eigen jeugdharmonie op. Ondertussen kunnen de kinderen genieten van gratis animatie met een clown, grime en gekke kapsels. Om 16 uur is er een concert van de harmonie Sint-Cecilia uit Beselare. Om 18 uur treedt coverband One Less op. Ondertussen vangt de streekbierenavond aan en zijn er lekkere ovenkoeken met beenham of een croque monsieur. (DBEW)