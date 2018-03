Daan Rozé wint eerste BK kuiltjesknikkeren 06 maart 2018

Daan Rozé (33) uit Wervik mag zich sinds zaterdag de eerste Belgische Kampioen kuiltjesknikkeren noemen. Hij versloeg in de finale Vanessa Derycke met 2-1. Deirdre Galle werd derde, Tanguy Serroen vierde. Bij de kinderen won Vincent Schouppe (13). "Er kwam geluk, kunde en strategie aan te pas", aldus de gloednieuwe kampioen. "Knikkeren is voor mij nostalgie uit mijn schooltijd. Ik had vroeger massa's knikkers."





Les Boules d'Or is de enige officiële knikkerclub van ons land. Aan hun clublokaal café 't Lusterke in de Molenstraat organiseerden ze in december het BK. Door een windstoot vlogen de twee tenten aan het café de lucht in en moest het kampioenschap noodgedwongen gestaakt worden. Deze keer werkten de knikkeraars de finales af in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan. Er bleven nog vier spelers over. Daan Rozé, Vanessa Derycke, Deirdre Galle en Tanguy Serroen namen het tegen elkaar op op een houten knikkerbaan van 1,75 bij 2,75 meter. Elke wedstrijd namen twee deelnemers met elk twee knikkers het tegen elkaar op.





Bij de start moeten de knikkers zo dicht mogelijk bij het kuiltje belanden. Wie daarin het best slaagt, mag beginnen. Het enige wat telt is het scoren met de allerlaatste knikker. (DBEW)