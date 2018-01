Cuvée als eerbetoon aan Jean-Pierre Kleinzoon brouwt biertje voor zijn overleden grootvader JOYCE MESDAG

26 januari 2018

02u47 0 Wervik Pieter Koopman (26) pakt met zijn brouwerij Gulden Spoor uit met een nieuw biertje: Cuvée Jean-Pierre. Het biertje, een zwaar blond bier, is een eerbetoon aan zijn grootvader Jean-Pierre Koopman, die enkele maanden geleden overleed na een val.

Peter en Kathleen Koopman openden het populaire restaurant 't Rusteel in 1983, samen met Peters vader Jean-Pierre Koopman. Tegenwoordig kan je in 't Rusteel heel uiteenlopende gerechten vinden, maar het kende eigenlijk zijn start als bierrestaurant. "In 2001 zijn mijn ouders een kleine brouwerij gestart, vlak naast 't Rusteel", legt Pieter uit. "De brouwerij, die in 2007 werd omgedoopt tot Brouwerij Gulden Spoor, groeide elk jaar. Er staat nu een brouwinstallatie van 1200 liter, en er is een opslagcapaciteit van 380 hectoliter. Het is eigenlijk heel eenvoudig, zonder de steun van mijn grootvader waren mijn ouders nooit met 't Rusteel kunnen starten, en was er ook van Brouwerij Gulden Spoor geen sprake geweest."





Eerbetoon

Grootvader Jean-Pierre Koopman overleed in juni vorig jaar, heel onverwachts. Hij baatte samen met zijn echtgenote Diana Vandamme wassalon 't Paviljoen uit in Wervik. Toen Jean-Pierre een klant aansprak omdat ze de strijkrol onjuist gebruikte, werd ze agressief. Jean-Pierre kreeg een stevige duw, en hij viel met zijn hoofd keihard op de grond. Hij belandde in een coma, en overleed enkele weken later. Dat Jean-Pierre uitgerekend op Vaderdag overleed, betekende een grote klap voor de familie Koopman. "Dit jaar pakken we uit met enkele nieuwigheden, en ik kreeg al snel het idee om van een van die nieuwigheden een eerbetoon te maken aan mijn grootvader", zegt Pieter. "Ik heb een blond, stevige bier ontwikkeld, en het leek me de ideale creatie om aan mijn grootvader te linken. Blonde, stevige bieren zijn erg populair tegenwoordig. Dat maakt 'Cuvée Jean-Pierre' een 'allemansvriend', net zoals mijn grootvader. Hij was heel erg sociaal, en had een enorme vriendenkring." Jean-Pierre wordt nog elke dag gemist in 't Rusteel en in de brouwerij. "Hij was altijd bereid om een handje te helpen, en hij maakte met veel plezier tijd voor een babbeltje hier", zegt Pieter. "Mijn vader en ikzelf hebben twee sterke karaktertrekken van hem meegekregen: we kunnen héél gepassioneerd bezig zijn met iets, en tegelijk ook héél veel geduld opbrengen. Als je je ten volle inzet voor iets, kan niemand je iets verwijten, dat was zijn levensleuze."





Superfier

Jean-Pierre had dat echt mooi gevonden dat zijn zoon en kleinzoon een bier onder zijn naam zouden uitbrengen, zegt zijn weduwe Diana. "Ik was aangenaam verrast dat ze met dit idee op de proppen zijn gekomen", vertelt Diana.





"Het is dan ook een heel mooi eerbetoon", zegt Peter.





"Onze Pieter, die zag zijn pépé graag. Wellicht was hij eerst wat gegeneerd geweest dat er met zoveel eer te beurt zou gevallen zijn, maar daarna was hij ongetwijfeld superfier geweest." "Dat we dat niet hadden moeten doen, denk ik dat hij gezegd zo hebben", zegt Pieter. "Zo was hij ook: iedereen helpen, maar daar nooit iets voor terug verwachten."