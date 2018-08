Curieus verzamelt oude gsm en smartphone 01 september 2018

Curieus (Centrale voor Socialistisch Cultuurbeleid) organiseert een gsm-inzamelactie waarbij gegarandeerd wordt dat deze toestellen op een milieuverantwoorde manier worden gerecycleerd. Met de opbrengst wordt er per ingezamelde gsm in samenwerking met Natuurpunt een boom aangeplant in het BELbos. Dit zal zich in West-Vlaanderen situeren. De inzamelactie startte gisteren tijdens de wekelijkse vrijdagmarkt. "Van 5 tot 15 september kan iedereen zijn of haar oude gsm of smartphone kwijt in de inzamelboxen van Curieus", aldus Lien Deblaere. "Zo'n box zal zich aan de balie in het stadhuis, de bibliotheek en de Bond Moyson in de Ooievaarsstraat bevinden." De plaatselijke afdeling van sp.a steunt de BELbos-actie. (DBEW)