Cultuurraad huldigt vijf inwoners 30 november 2018

Omwille van hun grote verdiensten heeft de cultuurraad vijf inwoners gehuldigd. Het gaat om Roger Verbeke (87), Bernard Delvoye (80), Lionel Brulez (75), Dirk Decuypere (68) en Ivan Volcke (64). Voor elk van hen was er een peter of meter en mystery guest . Voor Roger Verbeke waren dat ereschepen Rik Braem en Frans Lignel. Voor Bernard Delvoye architect Jan Boens en Jozef Devos. Lionel Brulez had Patrick Rozé als peter en Sooi Vlacke als mystery guest. Dirk Decuypere zijn dochter Katrijn en zijn echtgenote Mieke Denys. Muzikant Ivan Volcke kreeg Dirk Delva en Erik Clinckspoor en Roger Denis.





(DBEW)